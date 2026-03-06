После ночной атаки на город все живы

Севастополь в ночь на 6 марта подвергся массированной воздушной атаке БПЛА Вооруженных сил Украины. Повреждены многоквартирные дома и автомобили. Ранены девять человек, в том числе три ребенка.

Все беспилотники были перехвачены и сбиты дежурными расчетами ПВО и Черноморского флота.

Из первых сообщений от Спасательной службы Севастополя было ясно, что под удары попали район Стрелецкой бухты и микрорайона улицы Жидилова. Так на ул.Героев Подводников на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА возник небольшой пожар, в здании общежития колледжа на ул.Ефремова выбиты стекла. В школе №50 на ул.Генерала Жидилова также выбиты стекла, а осколок от сбитого беспилотника попал в газовую трубу на ул.Яцуненко. В результате падения обломков от сбитой воздушной цели повреждено распределительное устройство на одной из электроподстанций. Несколько районов города остались без света.

Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на ул.Ефремова: начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой беспилотник упал рядом с домом. Всего за медицинской помощью обратились девять пострадавших. Шесть человек (из них трое детей) были госпитализированы с различными резаными ранами. Троим оказали медицинскую помощь на месте.

«Самое главное — все живы. Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома. Зашел в квартиры, пообщался с людьми. Севастопольцы держатся мужественно», — написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

С ночи городские службы ликвидируют разрушения. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур зданий. Стекла в деревянные рамы должны вставить уже сегодня. По пластиковым — замерщики придут сегодня, заказы уйдут в работу немедленно, пообещал губернатор: «Людей один на один с бедой не бросим».

Муниципальные комиссии по оценке ущерба уже работают: составляют описи, фиксируют всё до мелочей. К уборке подключат волонтеров. Они помогут жителям привести разбитые квартиры в порядок.

По состоянию на 11 утра известно, что под удар попали 10 многоквартирных домов (в основном выбиты стекла) и 3 автомобиля. Поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают. В течение дня энергоснабжение будет восстановлено.

На контроле прокуратуры

По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.

Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +7(978) 000-10-48.