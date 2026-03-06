На площади Лазарева можно парковаться бесплатно

Как пояснил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев, корректировка связана с вводом платных парковок на улице Гоголя, 2 и на улице Сапунгорской. По его словам, такое решение предусматривает исключительно техническую корректировку параметров. Теперь к двум ранее существовавшим территориальным зонам организации платных парковок (Балаклава и внутри Центрального кольца Ленинского района и на прилегающих улицах) добавилась третья, расположенная в районе улицы Сапунгорская, 32а.

При пристальном изучении документа, выяснилось, что из зоны платных парковок в районе Центрального кольца исчезла площадь Лазарева. Можно предположить, что это связано с предстоящей масштабной реконструкцией здания ЦКБ «Черноморец», который переделают в пятизвездочный отель.