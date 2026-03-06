Канализационный коллектор проложат методом тоннельной проходки

В Севастополе продолжается строительство канализационного коллектора из Балаклавы к КОС «Южные». 5 марта начался один из самых сложных этапов — прохождение участка в районе балки Сарандинаки.

Здесь коллектор будет прокладываться методом тоннельной проходки на глубине в сложных геологических условиях — в скальных породах. Работы ведет компания «СоюзДонСтрой». Проект реализуется в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

В торжественном старте работ в Сарандинакской балке участвовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы рассчитываем, что в проектные сроки все будет сделано, изыскания проведены, никаких дополнительных сложностей в процессе работы не возникнет», — обратился к представителям подрядной фирмы глава города.

Такие работы в Севастополе проводятся впервые, и этот опыт, возможно, будет использован и в дальнейшем — метод позволяет делать проходки на большой глубине, не затрагивая земельные участки и строения.

Диаметр тоннеля — два метра, протяженность — около километра. Для выполнения работ используется специализированная тоннелепроходческая машина AVN 2000. Она предназначена для микротоннелирования — технологии строительства подземных коммуникаций, при которой проходка полностью автоматизирована, без присутствия людей в тоннеле. Техника позволяет прокладывать трубы длиной 3,15 метра и диаметром до 2,5 метров.

К новому коллектору будут подключены яхтенная марина в Балаклаве и участки на 7-км и Сапун-горе, где реализуются программы комплексного развития территорий.

Протяженность коллектора, который пройдет от центра Балаклавы до середины проспекта Генерала Острякова, превышает 14,6 км. С учетом вспомогательных линий протяженность трубопроводов составит порядка 23 км.

Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день — 50%. Срок окончания работ — 2027 год. Работы идут с опережением графика, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.