Бюджетные средства перераспределили для проведения учебных сборов и закупку автобусов

В правительстве Севастополя приняли постановление, которым перераспределяются бюджетные ассигнования, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Севастополя на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Документ принят 5 марта на заседании городского правительства.

По словам заместителя директора департамента – начальника управления бюджетной политики департамента финансов Ирины Исаенко, департаменту образования средства понадобились для проведения учебных сборов учащихся, которые приобретают навыки по основам военной службы. Еще часть перераспределенных средств пойдут на проведения чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.

Департаменту здравоохранения деньги нужны для выполнения работ по техническому присоединению к инженерным сетям сборно-модульной конструкции в приемном отделении первой городской больницы.

Потребность департамента капитального строительства в бюджетных ассигнованиях связана с требованием Министерства финансов, для выполнения работ в учреждениях образования, а также для укрепления материально-технической базы.

Департамент транспорт субсидия требуется для получения кредита для ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» на закупку подвижного состава. По уточнению губернатора Михаила Развожаева, это будут автобусы на газомоторном топливе.

Часть средств предназначена департаменту городского хозяйства и департаменту природных ресурсов и экологии, также по требованию Минфина и Минприродресурсов.