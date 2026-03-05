Загс Ленинского района подремонтировали

На радость новобрачным и приходящим за справками, ремонт коснулся и некоторых элементов фасада: сменили основную и боковую входные двери загса. Перед последней также устроили новый, отделанный плиткой, входной порожек.

Что касается общего состояния фасада, то в связи с тем, что дом на ул.Очаковцев, 2 является объектом культурного наследия, надеяться на скорое его обновление, не приходится.

Пока не открыли

Никак пока не решается и вопрос открытия отделения загса в Новом Херсонесе. По крайней мере, сотрудники загса о реализации идеи такого переезда ничего конкретного не знают.

Между тем, еще в августе 2024 года городским правительством принято распоряжение о создании на территории Нового Херсонеса «ЗАГСа Новый Херсонес имени Святого равноапостольного князя Владимира и княгини Анны».

«Управлению ЗАГС Севастополя необходимо в срок до 30 августа выполнить все действия, связанные с процедурой создания ЗАГС, в том числе утвердить состав и структуру ГБУ ЗАГС «Новый Херсонес», в том числе утвердить устав и структуру ГБУ ЗАГС «Новый Херсонес», — прозвучало на заседании правительства.

Распоряжением также предписывалось назначить руководителя нового загса, заключить с ним трудовой договор, а также утвердить государственное задание.

За прошедшее время распоряжение так и не было выполнено. Как оказалось, одного распоряжения недостаточно. Учреждению требуется помещение, и не одно, в том числе для хранения персональных данных. Таких помещений Новый Херсонес пока не предоставил.

Почему? За ответом на этот вопрос «Севастопольская газета» обратилась в пресс-службу «Нового Херсонеса».

Там ответили, что о существовании проекта помнят, но о сроках реализации пока ничего сказать не могут. Решение вопроса отложено на неопределенный срок.