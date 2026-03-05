Главная Новости Технологии

В Крыму создадут центр по разработке промышленных роботов

Центр роботизации, целью которого станет разработка промышленных роботов, в том числе и для оптово-распределительных центров, будет создан в Республике Крым на базе двух машиностроительных предприятий и ведущих вузов региона, сообщил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

«Мы планируем создание роботов для торговых комплексов, оптово-распределительных центров (ОРЦ), сегодня идут исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом направлении. Думаю, что совместный сплав промпредприятия и научной базы нашего региона даст положительный эффект», — сообщил А.Агаджанян, отвечая на вопрос ТАСС.

В качестве примера министр привел работу инжинирингового центра Крымского инженерно-педагогического университета им.Якубова (КИПУ), ученые которого оперативно откликаются на имеющиеся на предприятиях проблемы, предлагая свои инженерные решения.

«Санкции приносят успех Республике Крым в промышленной отрасли. Я полностью могу это подтвердить. Почему? Потому что раньше мы дозванивались по обслуживанию предприятия, а сегодня у нас инжиниринговый центр КИПУ 24 часа в сутки и семь дней в неделю на связи. Могут выехать и устранить ту или иную поломку, или предложить то или иное инженерное решение, которое оплачивается на договорных условиях наших промышленных предприятий», — отметил министр.

Роботы-погрузчики, которые применяются в ОРЦ, в основном импортного производства, соответственно, гарантийному и сервисному обслуживанию из-за международных санкций не подлежат.

А.Агаджанян также рассказал, что по инициативе главы региона Сергея Аксенова создается внебюджетный фонд поддержки молодых ученых им. академика И. В. Курчатова, который учился в Симферопольской гимназии и закончил Таврический университет в 1923 году. Целью фонда является поддержка перспективных проектов и научных инициатив, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях. Фонд зарегистрируют до конца марта этого года, будет разработан регламент подачи заявки на получение соответствующих грантов.

