В Крыму начали выдавать подарки новорожденным

В Республике Крым с 1 марта при выписке новорожденных из родильных домов вручают подарок с самым необходим: распашонками, пеленками, пледом, уходовыми средствами и игрушками. Соответствующее предложение проработано Министерством труда и соцзащиты и Министерством промышленности и торговли. К наполнению подарочных комплектов подключены евпаторийская фабрика игрушек и крымский производитель детской одежды.

«Подарок от органов власти будет вручаться каждому новорожденному в республике. В подарочный комплект войдут вещи и предметы, произведенные крымскими предприятиями. Хотя это и небольшой знак внимания на рождение малыша, но важный и приятный для родителей в этот ответственный момент», — рассказал об инициативе глава республики Сергей Аксенов.

План по младенцам перевыполнили

В Севастополе подобная инициатива городских властей работает с сентября 2020 года. Подарочный комплекты младенцам вручают в роддоме при выписке. Кроме этого, с октября 2021 года каждому малышу, появившемуся на свет в городском роддоме, вручают памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе».

Как написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев в сообщении о поддержке городскими властями семей с детьми, севастопольцы в 2025 году «план по рождаемости перевыполнили».