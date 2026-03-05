Поставки бензина в Крым возобновились
Регулярные поставки бензина в Республику Крым, прерванные из-за непогоды 24–27 февраля, возобновились. Власти проводят мониторинг ситуации ежедневно, сообщается в телеграм-канале регионального Минтопэнерго.
Ранее пользователи соцсетей сообщали об отсутствии бензина на ряде АЗС полуострова.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 24 по 27 февраля, была прервана ритмичность доставки светлых нефтепродуктов паромной переправой, что привело к задержкам объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Регулярные поставки бензина восстановлены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг ситуации проводится ежедневно, ситуация находится на постоянном контроле правительства республики.
Основные поставки топлива на полуостров идут по Керченской паромной переправе, которая работает по фактической погоде.
ТАСС сообщал, что в конце февраля в регионе неоднократно объявлялось штормовое предупреждение из-за метелей, усиления ветра до 25 м/с и волн до 2,5 м в Керченском проливе.