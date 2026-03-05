Мошенничество на три миллиона

Направлено в суд уголовное дело о хищении более трех миллионов рублей при благоустройстве кинотеатра на пляже «Учкуевка».

Прокуратура Нахимовского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая — генеральный директор севастопольской консалтинговой компании вступила в сговор с представителем оператора пляжа «Учкуевка» ООО «СевКвадро» с целью совместного хищения бюджетных денежных средств. В октябре 2022 года оператор победил в грантовом конкурсе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На создание «Зоны отдыха с открытым кинотеатром на пляже «Учкуевка» он получил почти 10 млн рублей.

Согласно условиям гранта, победитель должен был вложить в проект 30% собственных средств.

Соучастники предоставили в государственные органы поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости оборудования и расходовании субсидии. Таким образом, им удалось похитить 2,2 млн рублей из бюджета Севастополя и денежные средства предприятия в размере 940 тысяч рублей.

Расследование провел следственный отдел ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя. На два автомобиля обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Ранее сообщалось, что оператор пляжа в 2023 году переоборудовал пляжную постройку и эксплуатировал ее как летний кинотеатр без разрешения на ввод капитального объекта в эксплуатацию. Оказалось, что это самовольное строение должны были снести еще три года назад. В отношении ООО «СевКвадро» и его гендиректора были возбуждены два дела об административном правонарушении. Рассмотрев их, Арбитражный суд Севастополя признал юридическое лицо и должностное лицо виновными и оштрафовал на общую сумму 270 тысяч рублей.