Козырек дома на Ленина, 23 вот-вот обрушится

Козырек дома №23 на улице Ленина находится в столь неудовлетворительном техническом состоянии, что вот-вот обвалится кому-нибудь на голову. На это указал подчиненным губернатор Михаил Развожаев на заседании городского правительства 5 марта.

В ответ и.о.заместителя губернатора Максим Ковалев сказал, что дом был построен в 1958-м году, капитальный ремонт никогда не проводился. Фонд содействия капитальному ремонту запланировал там работы на 2035-2037 годы.

— Сейчас рассмотрим вопрос переноса его на более ранний срок, на 6 марта запланирована внеплановая проверка Госжилнадзора, — пояснил М.Ковалев.

До тех пор ему поручено организовать проведение противоаварийных мероприятий, не дожидаясь, пока конструкция проломит крышу и кто-то пострадает.

— Хотя бы противоаварийные мероприятия быстро проведите. Найдите способ, а потом уже дальше работайте по приведению в порядок. Посмотрим тогда, каким источником отработать, — поручил М.Развожаев.