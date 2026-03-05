Эвакуировали почти 2300 неправильно припаркованных автомобилей

Послушать о результатах деятельности инспекции журналистов пригласили на транспортно-пересадочный узел 5-го километра. Здесь как обычно: большое скопление общественного транспорта, пешеходов, есть запрещающий остановку знак, под которым, несмотря на запрет, водители оставляют свои автомобили и отправляются на рынок и в ближайшие магазины.

За рынком «Южный» оборудована парковка: один час — бесплатно. Также есть парковочная зона возле торгового центра «СиМол». Инспекторы приезжают на 5-км как минимум три раза в неделю, машины эвакуируют, но нарушителей меньше не становится.

— Инспекция работает в связке с сотрудниками ГБУ «Севастопольский Автодор». На сегодняшний день под их контролем находится более ста городских дорог. За девять месяцев работы эвакуировано 2296 транспортных средств и составлено 2709 протоколов об административном правонарушении за размещение транспортного средства в зоне действия знаков «остановка/стоянка запрещена», — сообщила заместитель начальника инспекции административной практики и контрольной деятельности Ольга Литвинова.

Она инспекции напомнила, что размер административного штрафа за стоянку в неустановленном месте — 2250 рублей. При этом нарушителю дается скидка в 25% при оплате штрафа в 30-дневный срок. А если собственник транспортного средства объявился во время эвакуации, машину не заберут, а протокол составят на месте.

Инспекция административной практики и контрольной деятельности — это структурное подразделение департамента транспорта. Она контролирует соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств на участках дорог, где парковка запрещена. Особое внимание инспекторы уделяют дорогам, по которым ходит общественный транспорт, спецтехника, а также подъездам к больничным комплексам, поликлиникам и детским учреждениям.