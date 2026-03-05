Детский сад построили, а подходы к нему — нет

Пешеходную сеть к новому корпусу детского сада №103 в поселке Кача обещают сделать до 2027 года. Такое обещание дано 5 марта на заседании правительства заместителем губернатора Павлом Иено.

– Там надо делать пешеходную сеть. Дорога была сделана к новым построенным объектам – ФОКу и детскому саду, теперь необходимо сделать тротуарную сеть. Выедем на место, определимся, дорожники сделают, – ответил он на вопрос губернатора Михаила Развожаева заместитель губернатора Павел Иено.

На это глава города попросил побыстрее определяться и сделать тротуары в ближайшее время, возможно, включив объект в проект «Комфортная городская среда».

Как выяснилось, устройство пешеходной сети к детскому саду почему-то запланировано на 2027 год, но теперь П.Иено пообещал заняться объектом раньше.