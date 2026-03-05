Чиновники больше не будут предоставлять сведения о доходах

С 1 января 2026 года изменен порядок представления сведений о доходах государственных и муниципальных служащих, а также руководителей государственных учреждений, их имуществе и имущественных обязательствах, сообщил 5 марта на заседании городского правительства директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, такое решение связано с изменениями, внесенными Госдумой в Федеральный закон № 505-ФЗ.

Согласно ему, на смену сплошному декларированию приходит декларирование ситуационное, то есть, госслужащим подается справка о доходах в случае трудоустройства на государственную службу либо руководителем госучреждения, при смене должности (если должность предполагает предоставление справки о доходах). Для уже работающих служащих такая обязанность сохраняется лишь при переходе из одного госоргана в другой или в случае совершения дорогостоящих покупок, сумма которых за три года превышает сумму дохода за три года самого госслужащего и членов его семьи.

– Теперь вся работа будет сосредоточена только в управлении по профилактике коррупционных правонарушений. То есть, в других органах власти справки уже не будут анализироваться. Это будет делаться с помощью государственной информационной системы «Посейдон», – сказал А.Краснокутский.