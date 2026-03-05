Чернобыльцы получат выплаты к 40-летию аварии

К 40-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции севастопольцы, причастные к этой трагедии, получат денежные выплаты. Об этом 5 марта на заседании городского правительства сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

По ее словам, всего единовременные выплаты получат 923 жителя Севастополя, из них 604 – инвалиды и непосредственные участники ликвидации, им выплатят по 10 тысяч рублей. Еще 319 пострадавших получат по 6 тысяч рублей.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа. В 2016 году Резолюцией ООН 26 апреля провозглашен Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. В 2026 году исполняется 40 лет со дня трагедии.