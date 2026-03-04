Вывески переписывают на русский

Привычные вывески на кофейнях, магазинах и ресторанах в Севастополе начали переписывать с латиницы на кириллицу.

Таково требование Федерального закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ, которым внесены изменения в ряд законов, в частности Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Речь идет о любой публичной информации, которую изготовитель или, скажем, продавец размещает на вывесках, надписях, указателях, информационных табличках. С 1 марта 2026 года все надписи должны соответствовать требованиям федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке РФ». Таким образом, основной текст вывески должен быть на русском языке, а иностранные слова могут использоваться только в качестве дублирующих.

Этим и объясняется недавнее появление на фасаде гостиницы «Севастополь» измененной надписи: вместо прежнего «Brasserie» там теперь красуется обновленное «Брассери», выполненное, как положено, тем же шрифтом и цветом.

К слову, в дословном переводе с французского это слово означает «пивная», а в более широко используемом смысле, означает тип французских кафе, отличающихся непринужденной атмосферой и широким выбором блюд. Правда, торцевую вывеску заведения пока не поменяли, но, видимо, это дело времени.

Как, вероятно, и в других случаях. Даже интересно, перепишут ли название столовой «O`key» или кофейни «ProTesto».

К слову, требования ст.10.1 Закона о защите прав потребителей не применяются к фирменным наименованиям, зарегистрированным товарным знакам и знакам обслуживания. В таких случаях вывески разрешено оставить полностью на иностранном языке (без перевода и дублирования на русский).

Так что Ozon, Wildberries, а также любые другие зарегистрированные бренды останутся в прежнем виде.