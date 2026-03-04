Выставки посвятили Папанину и освоению Арктики

В музее «Михайловская батарея» открылась уникальная выставка, посвященная выдающемуся полярнику, руководителю первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1», дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу, доктору географических наук Ивану Папанину, а также его роли в освоении Арктики.

Выставка открылась в последний день зимы, поскольку в этот день отмечается День Арктики. К слову, именно в день открытия было объявлено об образовании регионального отделения МОО «Ассоциация полярников» в Севастополе, руководить которым будет Валерий Епанчинцев. На открытии также присутствовали директор государственного Музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова и руководитель Крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

Строго говоря, выставки открылось две: «На куполе Земли. Арктические дела И.Папанина», и «Полярная стрела».

Как рассказал «Севастопольской газете» заместитель директора Военно-исторического музея фортификационных сооружений Александр Степанюк, первая составлена по материалам Российского государственного Музея Арктики и Антарктики и рассказывает о личности легендарного полярника — уроженца Севастополя. Севастопольцам известно, что детство И.Папанина прошло в небольшом доме у сохранившегося до сих пор в Аполлоновке виадука. Главными объектами показа стали тематические стенды с QR-кодами, по которым можно перейти на архивные документы, повествующие о личности знаменитого полярника и об этапах покорения им Арктики.

Вторая выставка посвящена образцовому культурному пассажирскому поезду-экспрессу «Полярная стрела», который с мая 1934 года и до начала Великой Отечественной войны под номером 3/4 ежедневно курсировал по маршруту Ленинград – Мурманск. Именно на этом поезде ездили советские полярники и ученые, занимавшиеся изучением Арктики. На выставке на Михайловской батарее представлен один из вагонов «Полярной стрелы», внутрь которого можно даже заглянуть.

Первых посетителей выставок приветствовал символ Арктики—– белый медведь, а гости получили в подарок конфеты «Мишка на Севере».

Севастополь стал первым городом, где экспонируются обе выставки, дальше они будут показаны в городах Крыма.

Выставку можно посмотреть до 20 марта.