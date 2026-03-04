«Тропу Голицына» все еще ремонтируют

Эколого-просветительский маршрут «Тропа Голицына» в Республике Крым откроют в 2026 году по завершении ремонта после обвала скалы в гроте и разрушения части маршрута, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов региона.

Обвал на маршруте произошел в октябре 2025 года после ливней. В результате движение по маршруту затруднено и небезопасно. Проход к гроту временно закрыт.

«Открытие эколого-просветительского маршрута «Тропа Голицына» планируется после завершения ремонтно-восстановительных работ в 2026 году», — сообщили в министерстве.

«Тропа Голицына» (Соколиная тропа) — пешеходный туристический маршрут в Крыму, расположенный в окрестностях поселка Новый Свет, недалеко от Судака. Проходит вдоль береговой линии, огибает склоны горы Коба-Кая. Его протяженность составляет около 5,5 км, время прохождения занимает 2-3 часа в неспешном прогулочном темпе с остановками для фотографий.