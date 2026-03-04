Севастопольские ученые награждены наградами МЧС

Группа сотрудников Морского гидрофизического института Российской академии наук отмечена ведомственными медалями и грамотами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Это признание работы института в ходе ликвидации последствий гибели танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

С первых дней после аварии Гидрофиз обеспечивал оперативное прогнозирование распространения мазутного загрязнения. Разработанная в институте система FOTS (Floating Object Tracking System) в режиме реального времени передавала в МЧС России и Морскую спасательную службу актуальные данные о движении нефтяных пятен в море и прогноз береговых районов выброса мазута. Благодаря этим прогнозам спасательные службы заблаговременно — за 2–3 суток — получали информацию о выносе мазута к берегам Анапы, Керчи, Севастополя и Евпатории и могли своевременно сосредотачивать силы и средства в угрожаемых районах, сообщила пресс-служба института.

Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» награжден заместитель директора по административно-правовой работе Антон Георга-Копулос. Нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» отмечен заместитель директора по научной работе, доктор физико-математических наук Арсений Кубряков. Почетными грамотами МЧС России награждены директор МГИ РАН Сергей Коновалов, заведующий отделом дистанционных методов исследований Сергей Станичный и научный сотрудник Антон Холод.

Работа севастопольских ученых еще раз доказала, что оперативные научные разработки способны напрямую влиять на эффективность аварийно-спасательных операций и минимизацию экологического ущерба.