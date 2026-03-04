Продавали наркотики через соцсети

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней и 38-летнего жителей Севастополя, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств через соцсети группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Установлено, что в ноябре 2025 года женщине в мессенджере поступило предложение заработать, распространяя наркотические вещества. Обвиняемая со своим знакомым удаленно получала от неизвестного лица координаты, где находился товар, для последующего сбыта покупателям.

Пару задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю 14 ноября 2025 года в одном из гостевых домов Севастополя при передаче наркотиков покупателям.

Следствием проведены все необходимые мероприятия, собрана достаточная доказательственная база. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

Уголовное дело в отношении лица, поставлявшего наркотические средства, выделено в отдельное производство.