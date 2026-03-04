Принимают документы на награды за любовь и верность

Медали «За любовь и верность» и «Севастопольская семья» будут вручать 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя проводит отбор супружеских пар для вручения медали «За любовь и верность» (учреждена оргкомитетом федерального праздника «День семьи, любви и верности») и медали «Севастопольская семья» (учреждена в рамках проведения Года семьи в Российской Федерации).

Кандидаты на медаль «За любовь и верность» должны быть в браке не менее 25 лет, такой награды не иметь, жить в Севастополе и славиться среди земляков крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом.

Для получения медали «Севастопольская семья» критерии такие же, но с оговоркой, что проживать в городе-герое пара претендентов должна не менее 10 лет.

До 10 апреля кандидатам нужно подать документы в районные отделения соцзащиты: заполненную анкету; ксерокопии паспортов, свидетельства о заключении брака, ходатайство в произвольной форме, если заявку подает общественная организация.

Заявки пары подают в управления соцзащиты лично или через законных представителей (родственников)

Адреса отделений:

— Ленинский район: проспект Генерала Острякова, 87;

—Нахимовский район (Корабельная сторона): площадь Ластовая, 3;

— Балаклавский район: улица Урицкого, 2;

—Нахимовский район (Северная сторона): улица Леваневского, 24;

— Гагаринский район: проспект Октябрьской революции, 8.

Контактный телефон: +7 (978) 300-00-37.

Полные условия конкурса и бланк анкеты размещены на сайте департамента труда и социальной защиты населения по ссылке: vk.cc/cUtFmu.