Пятую часть плана по ремонту дорог уже выполнили

Всего в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе должны отремонтировать 50 автомобильных дорог. На 10 объектах работы уже завершены.

«Благодаря тому, что мы заключили контракты на проведение работ еще в прошлом году, подрядные организации смогли выйти на объекты при наступлении благоприятных погодных условий», — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

Сейчас дорожники укладывают асфальт на проезде между ТСН СНТ «Орхидея» и ул.Тараса Шевченко. Полностью завершить работы планируется уже в течение недели, хотя по контракту срок — ноябрь 2026 года.

Дорога между ТСН СНТ «Орхидея» и улицей Тараса Шевченко — одна из 13, где сегодня ведутся работы.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе планируют отремонтировать 50 автомобильных дорог, общей протяженностью 25,34 км, сообщили в пресс-службе правительства города.