Обеспечивал работу телефонных станций мошенников

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Тольятти. Он обслуживал аппаратуру для звонков телефонных мошенников.

Как сообщалось ранее, 38-летний уроженец Тольятти по указанию неустановленных интернет-работодателей арендовал в Севастополе две квартиры, где установил, настроил и поддерживал работу специальных сим-станций, предназначенных для одновременной работы большого количества сим-карт. С их помощью телефонные аферисты обзванивали жертв и под предлогом сохранности сбережений убеждали их переводить деньги на «безопасные счета». Следствие полагает, что в результате противоправных действий организованной преступной группы пострадали четверо жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.

Незаконная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками УФСБ полуострова, расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. В ходе обысков изъято оборудование, которое использовалось в интересах мошенников: два сим-бокса, 63 антенны для связи, 250 сим-карт, два роутера, ноутбук и мобильный телефон.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Расследование в отношении соучастников тольятинца продолжается, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.