Коллекция Херсонского художественного музея хранится в Крыму

Порядка 12 тысяч произведений искусства, вывезенных из Херсонского художественного музея осенью 2022 года во время эвакуации правобережья Днепра, сохранены силами музеев Севастополя и Республики Крым, сообщили в администрации Херсонской области.

«В ответ на ложные утверждения о разграблении и уничтожении коллекции Херсонского художественного музея министр культуры Херсонской области Артем Лагойский подтвердил: более 10 тысяч произведений искусства были эвакуированы осенью 2022 года и сегодня находятся в целости и сохранности. <...> Шедевры, среди которых работы Айвазовского, Шишкина и других мастеров, находятся под надежной защитой в крымских музеях», — говорится в сообщении.

Основная часть коллекции Херсонского художественного музея хранится в Центральном музее Тавриды в Симферополе, остальное размещено в Севастополе: в Музее обороны и заповеднике «Херсонес Таврический».

«Созданы все необходимые условия, коллекция в полной сохранности», — приводятся в сообщении слова директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина.

Временное отсутствие экспозиции связано с объективными причинами: нехваткой свободных площадей и логистическими ограничениями. Однако главная задача — сохранность культурных ценностей — выполнена. Эвакуация позволила уберечь бесценное наследие от возможного ущерба.