Качинцам в коммунальную квитанцию добавили радиоточку

В единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, выставляемый ООО «Цифровые инновации», с января добавлена строка с новой услугой. Отказаться от нее можно, заплатив 220 рублей.

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился читатель Игорь П. с просьбой разобраться, почему жителям бывшего гарнизона в Каче от оператора ООО «Цифровые инновации» пришли квитанции на оплату коммунальных услуг за январь с добавленной строкой: «за использование проводного устройства связи». По-простому за проводное радио нужно платить 77 рублей месяц.

В самом низу квитанции мелким шрифтом написано, что услугу проводного радиовещания оказывает компания АО «РСВО — Севастополь», счет за радиовещание является офертой. Это означает, что, оплатив однажды, вы согласились с использованием радиоточки и обязаны платить за нее ежемесячно.

Наш читатель недоумевает, почему ему выставили счет за услугу, которой он не пользуется.

— Это похоже на мошенничество! Так думаю не я один, а большинство жителей бывшего гарнизона в Каче, которые получили квитанции, а оплатили только потому, что люди они ответственные и законопослушные. Когда разобрались, а здесь проживает много пожилых людей, вдов заслуженных летчиков и ветеранов, то осознали, что им навязывают услугу, которой нет, — возмущается мужчина.

Когда он обратился к поставщику услуги по телефону, ему объяснили, чтобы отказаться от радиоточки, необходимо приехать в офис на ул.Героев Бреста, 1б — это район Камышовой бухты, принести с собой документы, написать заявление и заплатить 220 рублей. Для большинства жителей Качи поездка в южную часть города теоретически возможна, но практически сложно реализуема. Это 40 км в одну сторону, если рейд открыт! Люди не понимают, почему без их ведома их к чему-то подключают, требуют за это деньги, а за отказ — вынуждают вдобавок тратить личное время, нервы и деньги.

Подобная ситуация сложилась не только в Каче. Ранее на новую строчку в квитанциях жаловались жители Балаклавы. Уже два года за радиоточку платят жители ул.Хрусталева.

На официальном сайте АО «РСВО – Севастополь» сообщается, что уже восстановлены сети проводного вещания на улицах 2-я Бастионная, Горпищенко, Истомина, Костромская, Красносельского, Адмирала Макарова, Муромская, Оборонная, Окопная и Паршина. Так что с марта проживающие по этим адресам счастливчики получат счет на оплату услуги проводного вещания — новая строчка в Едином платежном документе за жилищно-коммунальные услуги от ООО «Цифровые инновации».

Вопросы без внятных ответов

«Севастопольская газета» отправилась в севастопольский офис АО «Российские сети вещания и оповещения» (АО «РСВО»), но встретиться с руководством филиала не удалось. В главном офисе в Москве ответить на вопрос, на каком основании качинцам в коммунальную квитанцию добавили плату за радиоточку, также не смогли. Вместо этого рассказали про первые эксперименты с проводным радиовещанием и монтажом уличных громкоговорителей в Москве в 1921-22 годах.

Невнятные ответы были даны на вопрос, почему отказ от услуги требует личного посещения офиса компании и стоит 220 рублей. Также неприятно, что у севастопольского филиала нет местного телефона, а дозвониться через единый федеральный колл-центр практически невозможно?

В первом случае связисты сослались на правила, утвержденные их собственным договором оферты на оказание услуг, и Постановление Правительства РФ от 2005 года, «в котором говорится, что абонент вправе расторгнуть в любое время в одностороннем порядке договор при условии оплаты фактически понесенных оператором связи расходов».

Нынешнее возрождение проводного вещания компания объясняет тем, что это гарантированный канал связи в любой ситуации. Радиоточки рассчитаны на автономное питание и продолжат транслировать сигнал даже при полном отключении электроэнергии.