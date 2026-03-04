«Единая Россия» дала старт своему предварительному голосованию

Праймериз пройдет в электронном формате и определит кандидатов от партии на предстоящие выборы в сентябре.

Считается, что предварительное голосование позволяет получить обратную связь и проверить, насколько претенденты соответствуют запросам общества.

Выдвижение единороссов в кандидаты начнется 11 марта. До 15 мая каждый из них должен опубликовать видеорассказ о себе и своей программе. От этого требования освобождены участники спецоперации. Есть для них есть и другие льготы: участники СВО получат дополнительно 25% к голосам, которые наберут в ходе праймериз.

С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей — через Госуслуги. Само голосование — 25-31 мая.

Севастопольцы в этом году будут выбирать депутатов в Государственную Думу Российской Федерации IX созыва, а также депутатов восьми из 10 муниципальных советов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского. Депутатов Гагаринского и Ленинского МО жители избрали в прошлом году.

Выборы состоятся в единый день голосования — 20 сентября.