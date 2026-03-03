В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Черном море, в 21 км от Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в 15:09 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Адлере, Дагомысе и в горах Красной Поляны.

Пострадавших и разрушений нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщили в сочинской мэрии.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Сочи в 16:05 по мск. Его эпицентр находился рядом с первым на такой же глубине, сообщили в Единой геофизической службе РАН.