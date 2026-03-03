В праздник Пурим наряжались в карнавальные костюмы и ели «уши Амана»

В Севастопольском культурном центре «Хабад» отметили веселый праздник Пурим. Это один из традиционных еврейских праздников в память о чудесном спасении евреев Древней Персии, датируемый V веком до н.э.

Слово «пурим» образовано от древнеперсидского «пур», что означает жребий.

Что за праздник?

Как рассказал «Севастопольской газете» главный раввин Севастополя Биньямин Вольф, это история о том, как коварный план Амана-амаликитянина, хотевшего в один день уничтожить весь еврейский народ, полностью провалился, а печальные ожидания евреев обернулись спасением и радостью.

По словам Б.Вольфа, это случилось давно, более двух тысяч лет назад, во время правления персидского царя Ахашвероша. По преданию, царедворец Аман решил уничтожить весь еврейский народ, невзлюбив советника царя еврея Мордехая – дескать, тот не оказывал ему должного почтения. За это Аман обманул царя и убедил его подписать указ, позволяющий каждому убившему еврея забирать его имущество.

Днем исполнения злого умысла выбрали 13-е число месяца адар. Спасла еврейский народ супруга царя Ахашвероша Эстер и племянница Мордехая. Последняя узнала о надвигающейся беде и вместе с дядей собрала свой народ. Все они начали поститься и молиться о спасении.

После поста Эстер рассказала супругу о своем происхождении, которое ранее скрывала, а также раскрыла план Амана, взмолившись о пощаде для своего народа. Поскольку отменить ранее изданный указ царь не мог, он издал другой, который позволял евреям защищать себя любыми средствами. Таким образом, в 13-й день месяца адар по всей Персии были убиты тысячи заговорщиков, в том числе десять сыновей Амана. После этот день стали отмечать, как день избавления от врагов.

Как празднуют

Работать в Пурим разрешается. Накануне праздника иудеи держат «пост Эстер», а в синагогах читают так называемый свиток Эстер, где рассказывается история чудесного спасения евреев. После утреннего чтения принято посылать друг другу угощения и делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся. На Пурим пекут особые сладкие треугольные пирожки, которые называют «ушами Амана».

— Но история, к сожалению, много раз повторялась. Потом были фашисты и представители некоторых народов, которые в разное время и по разным причинам пытались уничтожить еврейский народ. Но Всевышний всегда находит способ спасти его, — продолжил Б.Вольф.

Настоящий маскарад

В праздничный день в Севастопольской синагоге устроили настоящий костюмированный праздник. Разумеется, самые интересные костюмы были на детях: от кошек, бабочек и лисичек до звездочета и даже устрашающего вида динозавра. Взрослые также проявили креатив: среди карнавальных костюмов были король, пират, мексиканец в сомбреро...

Считается, что карнавальные костюмы должны напоминать о том, что под маской случайных обстоятельств скрывается божественный замысел.