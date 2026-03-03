Туристов сняли с обледенелого склона Холодного кулуара

Сообщение с просьбой о помощи поступило в дежурную часть МЧС Рекпублики Крым 2 февраля в 13:55. На Ангарский перевал выехали сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК.

Спасатели на мотовездеходе направились к началу маршрута в район Холодного кулуара. Туристы отыскались, медицинской помощи им не потребовалось.

С использованием альпинистского снаряжения, в условиях лавиноопасности, по обледенелому склону спасатели эвакуировали людей в безопасное место, а после — доставили к Ангарскому перевалу.

«В случае происшествия звоните по номеру 112», — напоминает пресс-служба МЧС Республики Крым.