Туристов сняли с обледенелого склона Холодного кулуара
Спасатели оперативно обнаружили и эвакуировали пятерых туристов, застрявших на труднопроходимом участке ущелья «Холодный кулуар».
Сообщение с просьбой о помощи поступило в дежурную часть МЧС Рекпублики Крым 2 февраля в 13:55. На Ангарский перевал выехали сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК.
Спасатели на мотовездеходе направились к началу маршрута в район Холодного кулуара. Туристы отыскались, медицинской помощи им не потребовалось.
С использованием альпинистского снаряжения, в условиях лавиноопасности, по обледенелому склону спасатели эвакуировали людей в безопасное место, а после — доставили к Ангарскому перевалу.
«В случае происшествия звоните по номеру 112», — напоминает пресс-служба МЧС Республики Крым.