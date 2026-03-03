Темп держат, контроль ведут

На встрече министр и губернатор обсудили вопросы строительства социальных объектов в регионе, а также достигнутые результаты и задачи, поставленные в нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание было уделено ходу строительства учреждений медицинского кластера: больницы скорой помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

«Объекты сложные, высокотехнологичные, завершения работ ждут все севастопольцы. Держим темп, контроль за работами постоянный», — доложил М.Развожаев.

Поднимался вопрос о строительстве жилья. По данным Росстата, за 2025 год в Севастополе введено 346,2 тысяч кв.м жилья.

«Новые дома, которые мы строим в городе, должны быть обеспечены дорогами, школами и современными коммунальными ресурсами», — отметил губернатор. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году планируется благоустроить 22 общественных территории.

Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилфонда в Севастополе превышает плановые показатели: с 2019 года из 5,89 тысяч кв.м аварийного жилья переселено 400 человек.

Минстрой России с 2022 года является координатором госпрограммы социально-экономического развития Крымского полуострова. С 2015 года по настоящее время завершено 765 объектов и мероприятий госпрограммы, из которых 135 — в Севастополе.