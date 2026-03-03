Снимут полнометражный фильм о событиях Крымской войны на Соловках

Режиссер Сергей Дебижев начал работу над полнометражным неигровым фильмом о событиях Крымской войны на Белом море и Соловках в 1854–1855 гг., сообщили ТАСС в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Рабочее название проекта «Соловецкое чудо».

«Студия «Два капитана» и режиссер Сергей Дебижев приступили к созданию фильма о чуде спасения монастыря в ходе обороны от английской эскадры в 1854 году. Ранее он создал фильм «Святой архипелаг» о Соловецком монастыре, собравший множество наград фестивалей и конкурсов», — сказали в Фонде.

Фильм освещает один из малоизвестных, но духоподъемных фактов истории России. Картина планируется с элементами анимации, чтобы показать подход эскадры британских кораблей, обстрел монастыря, артиллерийскую дуэль. В фильме покажут, что происходило в монастыре во время нападения, крестный ход по стенам обители, переговоры наместника монастыря архимандрита Александра с капитаном британской эскадры, а также визит императора Александра II на Соловки. Предполагается, что производство картины займет около двух лет.

В 1854 году английские военные пароходы «Бриск» и «Миранда», вооруженные 60 пушками, атаковали Соловецкий монастырь. Он выдержал девятичасовую бомбардировку, гарнизон, состоявший из монахов, паломников и небольшого числа солдат, отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из кораблей противника. Эскадра выпустила по монастырю около 1,8 тысяч ядер и бомб, однако серьезного урона крепости они не нанесли. В 1855 году корабли вновь подошли к Соловкам, потребовав у архимандрита Александра монастырский скот, монахи отказали.