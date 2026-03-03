Сквер у синагоги надеются доблагоустроить с божьей и спонсорской помощью

Часть территории у синагоги уже благоустроили и даже сняли закрывающий обзор строительный забор. За ним взгляду открывается полностью оборудованная детская площадка, а также площадки для отдыха. Эти работы были зоной ответственности города, и их, по словам, главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа, уже выполнили.

Из его пояснений «Севастопольской газете» следует, что на сегодня осталось доблагоустроить вторую часть, для которой уже найден спонсор, готовый профинансировать выполнение работ. Правда, пока вопрос находится на стадии обсуждения, составления сметы и так далее.

– Нам очень помог в этом губернатор Севастополя, фактически это он нашел спонсора и убедил его в необходимости оказать нам финансовое содействие, – продолжил Б.Вольф.

На вопрос, есть ли шанс завершить благоустройство в этом году, главный раввин ответил, что молится за это каждый день.

– С божьей помощью все будет! – улыбнулся он.

Подписанный в конце 2023 года 40-миллионный контракт между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и московским ООО «Монтаж-строй» предполагал, что работы сквер у синагоги благоустроят к 25 января 2024 года.

Согласно техническому заданию, на территории у синагоги должен появиться сквер, декоративное освещение, зоны отдыха, пешеходные дорожки, парковка и «стена плача».