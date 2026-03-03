Подпорную стену на Макарова сдадут на полгода позже

По контракту сдать объект планировали в конце прошлого года, но на сегодняшний день выполнена только половина работ.

Реконструкцию стены жители улиц Адмирала Макарова, Хрулёва и 1‑й Бастионной ждут уже давно. Они неоднократно обращались к городским властям с просьбой укрепить оползневой склон. Дома 11 и 13 по ул. Адмирала Макарова находятся в непосредственной близости от опасного участка. Несколько лет назад там оборудовали детскую площадку, часть которой съехала в овраг после проливного дождя.

Во время работы над проектом реконструкции этой подпорной стены обнаружился старый, скрытый в земле фундамент длиной 40 метров. Было принято решение продлить уже существующую подпорную стену, построив на этом фундаменте новое защитное сооружение. Чтобы реализовать задумку, смету проекта в 5,6 млн рублей пришлось увеличить на девять миллионов.

— На данный момент работы выполнены на 50%. Ввиду того что здесь в ходе проведения строительно-монтажных работ возникли сложности, которые потребовали перепроектирования, сроки сдачи объекта подвинулись. Мы продлились на полгода — ориентировочный срок, возможно, будет и раньше, а так — первое полугодие этого года, — сообщил журналистам заместитель директора управления объектами городского хозяйства Алексей Зубарев, а потом уточнил: — Конец первого полугодия.

По словам ведущего инженера компании-подрядчика — ООО «Объединенная сервисная компания» (ООО «ОСК») Алексея Алексеева, при разработке котлована была выявлена инженерная сеть, которая попадала в зону застройки. Пока выясняли, кому она принадлежит, время ушло.

Сейчас рядом с существующей подпорной стеной возводится новая. Практически это новое строительство: проводится армирование, потом заливается бетон. Уже сделано углубленное основание, которое предусмотрено проектом. Новая стена будет длинней старой. Теперь ее протяженность составит 68 метров, а высота с учетом подошвы — девять метров. После возведения новой конструкции весь выбранный грунт будет засыпан между старой и новой стенками. Склон также подвергнут отсыпке, а сверху будут обустроены перильные ограждения и небольшая смотровая площадка. Предусмотрено устройство систем дренажа и водоотведения.

На сегодняшний день залито семь секций фундамента и три из 10 — самой подпорной стены. На объекте работает 10 человек.