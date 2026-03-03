Когда секунды решают всё

В преддверии 8 Марта Спасательная служба Севастополя познакомила журналистов с Кристиной Ивашковой — оперативным дежурным отдела оперативной информации. С 2015 года она несёт дежурство в городской системе «Службы‑112». По словам коллег, Кристина — профессионал высокого класса и человек, на поддержку которого можно рассчитывать в самых непростых обстоятельствах.

Спасательная служба города включает 10 реагирующих подразделений — их специалисты ежедневно выезжают на происшествия. Кроме того, есть отделы, отвечающие за координацию, связь и информационное сопровождение. В этих структурах трудятся 42 женщины. Их работа часто остается за кадром, но именно от этих профессионалов напрямую зависят жизни тех, кто оказался в беде.

Дни диспетчеров службы спасения проходят за пультом связи: звонки, сигналы и бесконечная ответственность. Мало кто представляет, сколько терпения, внимания и собранности требуется, чтобы оперативно отреагировать на чрезвычайную ситуацию. В числе таких профессионалов — оперативный дежурный отдела оперативной информации ГКУ «Специальная служба города Севастополя» К.Ивашкова.

— Десять лет назад мне предложили устроиться на эту работу. На тот момент я не понимала, что от меня требуется. Но когда мне объяснили, то стало интересно и я согласилась. С тех пор ни разу не пожалела о своем выборе, — вспоминает оперативная дежурная.

По ее словам, работа диспетчера — это мгновенные решения и огромная ответственность. Самое главное — оперативность и четкость. Надо сделать всё быстро и точно: правильно записать адрес, выслать технику, фиксировать в журнале, оповестить службы и руководство. Оператор должен быть коммуникабельным и уметь общаться.

— Честно сказать, работа сложная: высока эмоциональная и физическая нагрузка. Мы работаем сутки через трое. В осенне-зимний период в среднем получаем по 15-20 звонков. Летом количество обращений увеличивается до 30-40. В летний сезон случается много происшествий в горно-лесной зоне и на побережье. Есть любители дикого отдыха, которые предпочитают отдыхать в труднодоступных местах, там, где нет спасателей и медпунктов: на Фиоленте, в Балаклаве. Добраться туда спасателям всегда проблема, — объясняет К.Ивашкова.

В смене работает два человека: оперативный дежурный и специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Хоть диспетчеры и не сталкиваются с опасностью лицом к лицу, но именно они первыми слышат тревожный голос в трубке и первыми начинают действовать.

Самые сложные звонки — когда заявитель из-за стресса неуправляем. Люди очень по-разному воспринимают происходящее. Человек может кричать, быть не готов к контакту. Если звонящий начинает истерику, то приходится успокаивать, задавать дополнительные вопросы, просто разговаривать.

Основная информация, которую надо получить диспетчеру — это место происшествия, с кем произошло ЧП, когда и кто об том заявляет.

Одна из запоминающихся ситуаций, которой поделилась К.Ивашкова, случилась, когда неорганизованная группа туристов во главе с проводником, которая плохо знала местность, заблудилась и не смогла самостоятельно выйти на маршрут. Спасатели выводили из Чернореченского каньона 20 человек и всё закончилось благополучно.

— Еще была ситуация, когда девушка одна пошла гулять в лес. У нее не было ни понимания, ни плана, куда идти. Она поднялась по Чертовой лестнице на плато, и тут опустился туман. Путешественница не понимала, идти вперед или назад. Хорошо, что это часть Большой Севастопольской тропы и оборудована навигационными знаками: на щитах обозначено место, где находится человек, координаты и телефоны службы экстренного реагирования. Несмотря на то, что у нее был нулевой баланс телефона, девушка смогла дозвониться в 112, поскольку в службу спасения можно позвонить и с нулевым балансом, — рассказывает К.Ивашкова.

— Во время массового ДТП Кристина принимала звонки очевидцев, направляла силы и собирала данные о пострадавших, обеспечивая слаженную работу всех служб. В сентябре 2022 года, когда людей унесло на сапе в море, именно она организовывала их поиск и эвакуацию. За профессионализм и вклад в обеспечение безопасности жителей нашего города Кристина неоднократно поощрялась губернатором, заксобранием, руководством департамента общественной безопасности и службы спасения, — отмечает начальник отдела оперативной информации Евгений Булов.

К.Ивашкова замужем, у нее двое детей: 21-летний сын и 14-летняя дочь. Вне службы она увлекается горным туризмом и спелеологией. Любит путешествовать по стране, открывая новые маршруты. Находит время для книг, театра и кулинарии. В коллективе ее ценят за внимательность, ответственность и энергичность.

В этом году диспетчеры «Службы-112» уже приняли 716 сообщений о происшествиях. Спасено 88 человек, двое из них — дети.