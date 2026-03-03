«Херсонесскую весну» открыли к 8 марта

В Музее Античности и Византии в Новом Херсонесе открылась выставка картин севастопольского художника Олега Танцюры «Херсонесская весна».

Выставка тематическая, она включает херсонесские пейзажи, сочетающие красоту пробуждающейся природы на фоне живописных кварталов Древнего города.

Как рассказал сам художник, все картины пленэрные, все написаны в Херсонесе, и их цветовое и световое решение очень подходит к приближающемуся 8 Марта.

Всего в экспозиции 21 картина. Сюжеты вполне узнаваемы: античные колонны Древней базилики, «туманный» колокол, цветущие маки на фоне моря, Владимирский собор, фрагменты амфор или жанровые сценки из жизни древних херсонесситов...

Посмотреть живописные работы можно до 16 марта, вход свободный.