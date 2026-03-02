В спортшколе «Чайка» кто-то побил окна

В ночь на воскресенье, 1 марта, в спортивном зале на ул.Костомаровской неизвестные разбили окна на первом этаже.

Осколками усыпан тротуар, прохожие ужасаются, глядя на зияющие в остеклении дыры.

По словам директора спортшколы «Чайка» Александра Огиенко, всего побито восемь окон. Он весьма осторожно связывает происшествие с очередным судебным разбирательством, начатым 12 января 2026 года в городском Арбитражном суде. С этого дня «Чайка» закрыта.

Иск с требованием вернуть из владения здание спортивного зала к НКО (некоммерческая организация) «Спортивный клуб «Чайка» подан ООО «Спорт-Альянс». В ответ от спортклуба «Чайка» поступил встречный иск с просьбой обязать ООО «Спорт-Альянс» заключить договор безвозмездного пользования зданием, со ссылкой на условия его приватизации еще в украинский период.

Судебное заседание назначили на 4 февраля, но перенесли на 30 марта. А заседание кассационного суда должно состояться в Калуге 7 апреля.

— Ситуация простая. Зал нуждался в ремонте очень давно. Вместе с тем, рабочие места в нем пригодны для занятий, и их большое разнообразие. Сейчас в этом зале семь рабочих мест, — сказал А.Огиенко.

Он пояснил, что под рабочими местами понимаются площади, используемые под занятия спортивными дисциплинами.

— У нас в школе великолепное оснащение. Судите сами: зал имеет площадь 70 на 18 метров, на которой расположены полноразмерные основной и вспомогательный гимнастические ковры, а также вспомогательное оборудование — батут и гимнастическая дорожка. Ни в одном другом спортивном зале подобного оборудования в Севастополе нет. Я имею в виду детей, занимающихся спортивной акробатикой, — продолжил А.Огиенко.

Он полностью согласен, что зал нуждается в косметическом ремонте, но уверен, что капитальный ремонт выполнить невозможно из-за существующих норм для спортивных сооружений.

По словам А.Огиенко, сейчас в решении вопроса активное участие принимают городские власти. Они, в частности, помогают в рассредоточении спортивных дисциплин и соответственно юных спортсменов в пяти городских спортивных школах.

На вопрос о разбитых окнах, А.Огиенко ответил:

— Будем вставлять!