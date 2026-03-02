Проездные подорожали

С 1 марта тарифы на безлимитные проездные билеты в общественном транспорте Севастополя выросли на 20%.

Максимальная стоимость «Школьного» проездного теперь 970 рублей в месяц, «Студенческого» — 1950 руб., «Общегражданского» — 2800 руб. Стоимость зависит от видов транспорта, на котором вам приходится передвигаться. «Общегородский» обойдется в 2930 рублей.

«Школьный», «Студенческий» и «Общегражданский» проездные действуют только на маршрутах предприятия «Севэлектроавтотранс». Это троллейбусы: 1, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10К, 12, 14, 17, 19, 20, 76; автобусы — 3, 5, 9, 11, 11А, 12, 12A, 13A, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 34, 63, 72, 79, 91, 92, 93, 94, 103, 120, 126; пригородные автобусы — 18, 37, 40, 41, 129, 150А, 182, 183; все катера и паром.

Только школьные проездные действуют на автобусных маршрутах: 8, 27, 97.

Карту для записи проездных «Севэлектроавтотранса» приобретают в кассе диспетчерского пункта на остановке «5-й км Балаклавского шоссе» или в кассе причала №146 на Графской пристани. Уже активированный проездной билет можно продлевать удаленно через сайт ЕГКС, его мобильное приложение или терминалы самообслуживания PayBerry.

Проездной «Общегородской» дает право месячного безлимитного проезда на всех маршрутах общественного транспорта Севастополя, кроме маршрутов с нерегулируемыми тарифами (26С, 50, 50А, 61С, 137). Этот проездной нужно привязывать к банковской карте на сайте ЕГКС (egks.ru) или в мобильном приложении ЕГКС.