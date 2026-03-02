Поезд сообщением Таганрог – Симферополь запустят в конце мая

Пассажирский поезд «Таврия» между Таганрогом и Симферополем вернется на маршрут в конце мая и будет ходить весь курортный сезон, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

«Пассажирский поезд «Таврия» № 483/484 сообщением Таганрог – Симферополь вернется на маршрут в конце мая и будет ходить весь курортный сезон. Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

В состав поезда будут включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

В первый рейс из Таганрога поезд отправится 29 мая в 10:55. При следовании в сторону Крыма в Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская в 11:59 и прибывать в Симферополь на следующее утро в 4:50 мск.

В первый рейс из Симферополя поезд отправится 28 мая в 12:30. Остановку в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Главный) он сделает на следующий день в 4:35. Прибытие в Таганрог — в 6:15.

Поезд поможет добраться до Крыма и выехать с полуострова с пересадкой в Ростове-на-Дону