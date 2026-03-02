На выставке покажут макеты кораблей и вооружений Черноморского флота

Выставку, которая планируется к открытию в Севастополе в рамках проекта «Корабли и люди», посвятят истории Черноморского флота первой половины XIX века. Экспозиция будет передвижной и получит название «Белые паруса адмирала Лазарева».

Об этом на пресс-конференции регионального отделения Русского военно-исторического общества рассказал директор АНО «32-й экипаж-команда брига «Меркурий» Юрий Мишин.

Целью выставки станет сохранение истории одного из легендарных подразделений – 32-го флотского экипажа, из матросов которого была сформирована команда легендарного брига «Меркурий». Как известно, на этом корабле служили капитан-лейтенант Александр Казарский и капитан 2 ранга Федор Новосильский.

Как рассказал Ю.Мишин, город выделил АНО помещение, которое в перспективе оборудуют под постоянно действующую кают-компанию, до тех пор будет работать передвижная выставка. Ее планируют показать на нескольких выставочных площадках, в том числе в Черноморском высшем военно-морском училище им.П.С.Нахимова.

Основными экспонатами станут макеты кораблей и вооружения, которые применялись на Черноморском флоте. Одним из наиболее интересных экспонатов станет копия 8-фунтовой канонады, созданная по подобию тех, что устанавливались на личной парусной яхте «Орианда» («Ореанда») главного командира ЧФ и портов адмирала Лазарева.