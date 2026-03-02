На севастопольских виноградниках прошел конкурс «Лоза России 2026»

На базе агрофирмы «Золотая Балка» завершился ежегодный конкурс образчиков винограда. Мероприятие объединило как маститых специалистов с 30-летним стажем, так и молодых аграриев.

Соревновались 38 специалистов из 12 крупнейших компаний Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также студенты профильных учебных заведений полуострова. Участникам предстояло показать класс в обрезке лоз сорта Шардоне с формировкой по системе «двухсторонний Гюйо». Это одна из современных и требовательных формировок: это не просто обрезка, а ювелирная работа, влияющая на будущий вкус вина. По результатам жеребьевки каждому участнику был определен свой ряд, на выполнение задания отводился один час.

Мастерство оценивали высококвалифицированные судьи из института «Магарач», Госсорткомиссии, КФУ, СевГУ, а также главные агрономы ведущих винодельческих холдингов.

Лучших обрезчиков определяли в трех номинациях: абсолютный личный зачет, командный зачет и качественная работа. Лучшие результаты показали обрезчики завода марочных вин «Коктебель», агрофирм «Золотая балка» и «Южная», ООО «Мрия Терруар».

Победители и призеры награждены дипломами и денежными премиями. Дополнительно от организаторов вручались сертификаты на микроскопирование лозы, услуги инвентаризации виноградника с применением кликер-технологий.