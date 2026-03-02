Гостевым домам дадут еще полгода на выход из тени

Правительство Севастополя разработало проект постановления, согласно которому для присвоения индивидуальному жилому дому статуса «Гостевой дом» необходимо сведения о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на такой дом внести в ЕГРН не позднее 1 сентября.

Документ вынесен на публичные консультации. Направить предложения в адрес управления туризма предлагают до 19 марта по адресу: sevtourism@sev.gov.ru.

Севастополь и еще 16 субъектах Российской Федерации участвуют в эксперименте по легализации работающих в «серой зоне» гостевых домов. С 1 января 2026 года им запрещено предоставлять услуги и рекламироваться без включения в федеральный реестр классифицированных средств размещения.

Для включения в реестр дом должен состоять на кадастровом учете и иметь зарегистрированное право собственности в ЕГРН. Чтобы исключить появление новых гостевых домов, предлагают установить крайний срок, в который владельцы обязаны узаконить свои постройки. Изначально власти Севастополя планировали ограничить этот срок началом марта, однако, учитывая возможные сложности с перерегистрацией документов, продлили период легализации еще на полгода.

У владельцев домов, сдающих комнаты, теперь есть время до конца лета, чтобы узаконить свою недвижимость и бизнес.

На 1 марта 2026 года в Севастополе в федеральный реестр внесены 109 гостевых дома. Городские власти считают, что их намного больше.