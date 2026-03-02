Главная Новости Деньги Бизнес

Гостевым домам дадут еще полгода на выход из тени

Хрулёва Инга

Правительство Севастополя разработало проект постановления, согласно которому для присвоения индивидуальному жилому дому статуса «Гостевой дом» необходимо сведения о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на такой дом внести в ЕГРН не позднее 1 сентября.

Документ вынесен на публичные консультации. Направить предложения в адрес управления туризма предлагают до 19 марта по адресу: sevtourism@sev.gov.ru.

Севастополь и еще 16 субъектах Российской Федерации участвуют в эксперименте по легализации работающих в «серой зоне» гостевых домов. С 1 января 2026 года им запрещено предоставлять услуги и рекламироваться без включения в федеральный реестр классифицированных средств размещения.

Для включения в реестр дом должен состоять на кадастровом учете и иметь зарегистрированное право собственности в ЕГРН. Чтобы исключить появление новых гостевых домов, предлагают установить крайний срок, в который владельцы обязаны узаконить свои постройки. Изначально власти Севастополя планировали ограничить этот срок началом марта, однако, учитывая возможные сложности с перерегистрацией документов, продлили период легализации еще на полгода.

У владельцев домов, сдающих комнаты, теперь есть время до конца лета, чтобы узаконить свою недвижимость и бизнес.

На 1 марта 2026 года в Севастополе в федеральный реестр внесены 109 гостевых дома. Городские власти считают, что их намного больше.

