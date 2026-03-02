Бионика обеспечит технологический суверенитет

Правительство России поддерживает развитие природоподобных технологий — подхода, при котором инженерные решения заимствуют оптимальные механизмы и структуры, сформированные в ходе эволюции природы. Так создаются принципиально новые, устойчивые и эффективные бионические системы.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по развитию таких технологий на 2026-2028 годы для обеспечения технологического суверенитета России. План предполагает проведение научных исследований, формирование инфраструктуры для этой работы, а также подготовку кадров.

Среди приоритетных направлений — разработка технологий энергогенерации и энергопотребления, создание новых материалов и структур, включая гибридные и биоподобные. Исследователям предстоит работа над природоподобной элементной базой и принципиально новыми нейроморфными вычислительными устройствами и системами, приближающимися по своим возможностям и энергетической эффективности к мозгу человека. Параллельно с этим предусмотрено налаживание производства новых лекарств и медицинских изделий на основе процессов, происходящих в природе.

Развитие инфраструктуры для формирования природоподобных технологий включает дальнейшее создание и запуск установок класса «мегасайенс» нового поколения для исследования систем и процессов живой природы. Такие крупномасштабные научные комплексы сегодня строятся в Московской и Новосибирской областях и на острове Русский во Владивостоке. Запланировано создание ряда научных центров, которые будут специализироваться на ядерной медицине и андронной терапии, испытаниях морской техники и подводных робототехнических комплексов, развитии ядерных энергетических технологий нового поколения. Головной научной организацией, которая будет осуществлять мониторинг и оценку научных результатов в сфере природоподобных технологий, определен Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Всего, на сегодняшний день в России научными исследованиями и разработками в этой области занимаются более 350 научных организаций, более 150 технологических и инжиниринговых центров и более 200 промышленных предприятий.

Напомним, что филиал Курчатовского института должен появиться в Севастополе на базе бывшей «Корозийки» на Северной стороне.

Справка

Природоподобные технологии (англ. nature‑like technologies или nature‑based solutions) — это подход к созданию производственных процессов и продуктов, основанный на имитации природных механизмов и систем. Их цель — органично встроить человеческую деятельность в природные циклы, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.