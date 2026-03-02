11 покупателей квартир-студий остались без денег и жилья

Направлено в суд уголовное дело о хищении более 20 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящихся домах. 49-летний житель Севастополя обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый приобрел на имя своих родителей два земельных участка в районе Казачьей бухты, на ул.Рубежной и разместил в интернете объявления о продаже квартир-студий в строящихся домах по очень привлекательным ценам. Чтобы придать видимость законности, он начал стройку на участках и предъявлял покупателям эскизные проекты будущих домов. Это дало отличный результат: покупатели заключали предварительные договоры купли-продажи и оплачивали квартиры. Введенные в заблуждение потерпевшие полагали, что вот-вот станут собственниками жилья.

В действительности мужчина стройку вел самовольно, не получив разрешительной документации. Земельные участки предназначены для возведения индивидуального жилого дома, строительство многоквартирного жилья на них запрещено. Введение домов в эксплуатацию и оформление прав собственности на квартиры в таких домах невозможно.

С февраля 2020 по март 2023 года у 11 жителей Севастополя, Симферополя, Смоленска, Ростовской и Нижегородской областей «застройщик» похитил более 20 млн рублей.

Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району по материалам прокурорской проверки. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Севастополя. Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.