Главная Новости Происшествия

Стекла вставили, чиновников предупредили

Рябов Михаил

Под контролем прокуратуры 27 и 28 февраля выполнены ремонтные работы в домах 8 и 8-А по ул. Маршала Крылова. Вставлено 48 оконных стекол в 13 жилых помещений.

По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова проверена информация, опубликованная 27 февраля в соцсетях и СМИ. Жители жаловались, что в их квартирах неделю назад во время атаки беспилотников ВСУ выбиты стекла, а работы по восстановлению остекления городские власти не проводят.

В ходе проверки выявлены «нарушения в работе Комиссии по установлению причиненного ущерба жилым, нежилым помещениям и имуществу первой необходимости физических лиц в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) действий террористической направленности в период проведения специальной военной операции, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями на территории ВМО Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Прокурор района внес главе внутригородского муниципального образования представление об устранении нарушений закона».

Жилищные права граждан восстановлены.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять