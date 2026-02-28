Стекла вставили, чиновников предупредили

Под контролем прокуратуры 27 и 28 февраля выполнены ремонтные работы в домах 8 и 8-А по ул. Маршала Крылова. Вставлено 48 оконных стекол в 13 жилых помещений.

По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова проверена информация, опубликованная 27 февраля в соцсетях и СМИ. Жители жаловались, что в их квартирах неделю назад во время атаки беспилотников ВСУ выбиты стекла, а работы по восстановлению остекления городские власти не проводят.

В ходе проверки выявлены «нарушения в работе Комиссии по установлению причиненного ущерба жилым, нежилым помещениям и имуществу первой необходимости физических лиц в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) действий террористической направленности в период проведения специальной военной операции, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями на территории ВМО Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Прокурор района внес главе внутригородского муниципального образования представление об устранении нарушений закона».

Жилищные права граждан восстановлены.