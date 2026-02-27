Стройка — дело грязное

На участке между улицами Костомаровской и Шорса начали строить четырехэтажный жилой дом. За забором работает техника — роет котлован, а самосвалы вывозят грунт, выезжая грязными колесами на ул.Частника.

Напомним, что это район рынка «Чайка». Здесь всегда много и машин, и пешеходов. Они-то и вязнут в грязи на тротуаре от колес самосвалов. Налипший грунт КамАЗы развозят по окрестным улицам.

Но согласно постановлению правительства Севастополя от 23.01.2015 г., застройщик должен оборудовать выезды со стройплощадок на городскую территорию пунктами очистки или мойки колес.

Поскольку обязанности контроля застройщиков возложены на специалистов Инспекции госстройнадзора, «Севастопольская газета» обратилась туда за разъяснением, контролируют ли они эту стройку. Оказалось, что жалобы на грязь от жителей района им уже поступали, а чтобы начать разбираться, хорошо бы получить о редакции письменный запрос, ответ на который дадут в семидневный срок.

Следующий звонок по указанному в паспорте объекта телефону оказался короче: представитель генподрядчика ООО «СК «СЭЛД» решительно заявил, что со СМИ общаться не намерен.

Более внимательно к звонку отнесся представитель заказчика — ООО «Специализированный застройщик «Пассат Лтд». Он уверен, что стройка ведется по всем положенным нормам и правилам.

— Как не моют? Я же им специальную камеру для мытья колес купил за 150 тысяч! — отреагировал собеседник на другом конце трубки. Он поблагодарил за сигнал, пообещал разобраться и устранить нарушения.

Проект четырехэтажного жилого дома на 11 квартир со встроенными помещениями и паркингом по адресу ул.Щорса, 17, был представлен на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя в мае 2022 года. Новый жилой дом в районе хотят сделать архитектурно привлекательным для горожан объектом, правда, захватив у них тротуар.