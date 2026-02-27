Главная Новости Культура

Рассказали о планах Русского военно-исторического общества в Севастополе на 2026 год

Щербакова Евгения

О планах на 2026 год рассказали 26 февраля в ретрокинотеатре «Украина». Там состоялась пресс-конференция Российского военно-исторического общества в Севастополе с участием членов РО РВИО и руководства севастопольских музеев – «35-й Береговой батареи» и Севастопольского музея обороны.

Участники пресс-конференции рассказали о планах на 2026 год. Первый среди них – завершение проекта «Русская Троя», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Участники пресс-конференции также отчитались о завершении в 2025 году большой работы по возрождению фильма А.Ханжонкова «Оборона Севастополя», и в то же время заявили о планах продолжить съемки фильма с реконструкцией утраченных эпизодов.

– В 2026 году продолжится подготовка киносценария о событиях 1854-1855 гг., издание альманаха о творчестве А.Ханжонкова и С.Сергеева-Ценского, проведение конкурса студенческих кинолибретто, – рассказал советник директора Музея обороны Севастополя Дмитрий Серов.

Еще один масштабный проект 2026 года называется «Музыка победы», его реализация запланирована совместно с севастопольским полком Росгвардии на нескольких ключевых площадках города: в парке живой истории «Федюхины высоты», на Малаховом кургане, в парке «Золотая балка», на Михайловской батарее. Речь идет о церемонии «Вечерняя зоря» с участием воинов в исторической форме 50-х годов XIX века. Церемонии включат выступление военного оркестра Росгвардии и коллектива исторического танца.

Совместно с АНО «32 экипаж – команда брига «Меркурий» предполагается реализовать проект «Корабли и люди». Как прозвучало на пресс-конференции, это будут съемки фильма об истории Черноморского флота так называемого «лазаревского» периода.

В этом же ключе запланирована передвижная выставка «Белые паруса адмирала Лазарева», экспонаты которой расскажут о зарождении парусного флота на Черном море, о наиболее известных кораблях и моряках парусной эпохи. Перечисленные проекты будут воплощаться в жизнь в тесном сотрудничестве с учеными-историками СевГУ.

Среди других планов – продолжение работы шахматной школы имени героя Первой обороны Севастополя С.Урусова. По словам Д.Серова, школа уже теперь стала базой Федерации шахмат Севастополя.

