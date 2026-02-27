На Маршала Крылова стекла не вставили

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением группы севастопольцев о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ.

В ходе мониторинга соцсетей выявлено обращение жителей многоквартирного дома улице Маршала Крылова, где неделю назад в результате ударов ВСУ были выбиты стекла. Спустя неделю стекла в домах не заменили, а в некоторых даже не затянули пленкой.

В.Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту халатности, установить процедуру оказания помощи населению следственным путем, организовать прием пострадавших, во взаимодействии с правительством города изучить доводы граждан и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц, ответственных за координацию действий и оказание оперативной помощи населению.

Ход и результаты расследования поставлены руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополя на личный контроль.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на выложенную в соцсетях жалобу жителей рассерженным постом: «Вижу все сообщения по двум домам на улице Маршала Крылова и другим пострадавшим от обстрела МКД. Скажу прямо: я в ярости от того, как была организована работа на месте».

Градоначальник обещал наказать руководителя управляющей компании, департамент городского хозяйства, главу района, муниципальную комиссию по ущербу и департамент внутренней политики, который должен был координировать работу комиссий.

Прокуратура города также проводит проверку по сведениям, опубликованным в соцсетях и СМИ, о непроведении ремонтных работ в доме на ул.Маршала Крылова, поврежденного в результате атаки БПЛА.

Массированная атака беспилотников на Севастополь произошла в ночь на 20 февраля, в результате нее погиб один мужчина, получив осколочные ранения, пожилая женщина ранена. В районе Камышовой бухты в многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены шесть частных домов и 11 автомобилей .