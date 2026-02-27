На лестницах на Адмирала Октябрьского укладывают плитку

На спуске с пл.Восставших дорожники приступили к укладке плитки на двух лестницах вдоль подпорных стен, но введут их в эксплуатацию вместе с проезжей частью.

Об этом 27 февраля журналистам сообщил заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов. По его словам, готовность тротуарной плитки на пешеходных проходах сейчас составляет 40%, в целом же объект готов на 76%.

Примерно в июле

По словам А.Куминова, на сегодняшний день близятся к завершению монолитные работы, устройство ливневой канализации. Далее строители переходят к устройству дорожной одежды, параллельно выполняются фасады из гранитной плитки.

Зам начальника в очередной раз обозначил срок сдачи объекта – «примерно в июле». Одновременно откроют рабочее движение и тротуары. Это будет означать полную сдачу объекта по постоянной схеме.

Та самая плитка

Невзирая на возражения общественников, настаивающих на использовании в облицовке подпорных стен более аутентичной плитки, строители укладывают ту самую плитку из Южно-Султаевского гранита (Челябинская область), что в июне 2023 года утвердили на заседании Архитектурно-художественного совета.

Озеленение будет, но...

По поводу озеленения пешеходных лестниц А.Куминов пояснил, что разработана целая программа озеленения, порекомендовав по этому вопросу обращаться в правительство города. По его словам, озеленение АО «ВАД» выполнять не будет.

Зато будут установлены светодиодные светильники. За освещение возьмутся после устройства дорожной одежды и перед устройством растяжек контактной сети. На сегодняшний день уже стоят опоры, на которых как раз и предстоит установить растяжки для контактной троллейбусной сети.

Крутизна плюс гладкость

Что касается конструкции самих лестниц, то она никак не изменится, в том числе съезды для колясочников, крутизна которых удивляет и пугает. Теперь эта самая крутизна дополнится идеальной гладкостью.

— На основании решения Севнаследия у нас не было возможности внести изменения в соответствии с нормативными требованиями, — ответил на вопрос А.Куминов.

В завершении он сообщил, что сегодня на объекте работает 15 единиц техники и 50 рабочих, включая субподрядчиков.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года. Его необходимость вызвана обрушением подпорной стены в ноябре 2023 года. Запустить движение изначально обещали в конце 2025, потом этот срок был перенесен на лето 2026-го. А сам объект сдадут в 2027 году.