Компенсационным автобусам добавили остановок

Автобусный маршрут №150, который выходит на линию «пл.Нахимова – пл.Захарова», когда перекрыт рейд, с 1 марта будет двигаться с дополнительными остановками.

Изначально маршрут не предусматривал промежуточные остановки, чтобы сократить общее время в пути: катер через бухту — 15 минут, а автобус вокруг бухты добирается почти час. В 2024 году по просьбам пассажиров ввели наиболее востребованные остановки. Но этого оказалось недостаточно. Люди жаловались, что сначала их экспрессом привозят на пл.Захарова мимо нужных остановок, а потом им приходится другими автобусами буквально возвращаться назад.

По поручению губернатора Михаила Развожаева департаменту транспорта с 1 марта для удобства пассажиров компенсационные автобусы будут делать дополнительные остановки.

На маршрут №150 выходят порядка 35 машин среднего и большого класса, снятых с других маршрутов. Схема движения определяется в зависимости от погоды и состояния дорог. О планируемом пути следования пассажиров уведомляют при посадке.

Теперь в случае движения через Дергачи на Северную сторону автобусы будут останавливаться на пл.Нахимова, ул.Ревякина, автостанции «Инкерман», на «Железнодорожном переезде», «Повороте на Голландию», Братском кладбище, Интернате, кинотеатре «Моряк», пл.Захарова. В обратном направлении: пл.Захарова, кинотеатр «Моряк», Братское кладбище, Водоканал, автостанция «Инкерман», ТЦ «Новацентр», Памятник Матросу Кошке, Автовокзал, пл.Суворова, пл.Нахимова.

При движении через 5-й км на Северную сторону: пл.Нахимова, Больничный комплекс, Автостанция «Инкерман» (ДСК — при движении по Президентской дороге), Железнодорожный переезд, Поворот на Голландию, Братское кладбище, Интернат, Кинотеатр «Моряк», пл.Захарова. В обратном направлении: пл.Захарова, Кинотеатр «Моряк», Братское кладбище, Водоканал, Автостанция «Инкерман» (ДСК — при движении по Президентской дороге), Больничный комплекс, пл.Суворова, пл.Нахимова.