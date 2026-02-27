Ищут кандидатов в защитники прав человека

Пятилетний срок полномочий Уполномоченного по правам человека в Севастополе истекает 30 марта. Поэтому заксобрание объявило о приеме предложений о кандидатах на эту должность.

Предложения вносятся в письменном виде в течение 30 дней до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного.

Нынешний уполномоченный — Павел Буцай — защищает права севастопольцев уже два срока — с 2015 года. На второй срок он заступил 30 марта 2021 года, а по закону два срока — это предел.

Но накануне объявления о приеме документов от кандидатов заксобрание подкорректировало местный закон «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе» в части определения срока начала исполнения полномочий уполномоченным. Теперь ограничение на два срока применяется к правоотношениям, возникшим после 18 марта 2020 года. Данное положение закреплено в результате внесения поправок федеральный закон об Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. П.Буцай сможет подавать документы на третий срок, который формально у него будет вторым.