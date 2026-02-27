Энергетика за 10 лет станет цифровой

Правительство России утвердило новую стратегию цифровой модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — она будет действовать до 2036 года. Главная цель — перевести отрасль на новый технологический уровень, используя российские цифровые разработки, сообщила пресс-служба кабмина.

Приоритет — использование российского программного обеспечения (и базового, и прикладного) на предприятиях энергетического комплекса для основных производственных и управленческих задач.

Еще одна важная задача — проверить, насколько защищены компании ТЭК от киберугроз. Для этого они будут участвовать в специальных кибериспытаниях, направленных на выявление уязвимостей, а также в разработке методологических рекомендаций по защите важной информации.

Предусмотрено и тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений. Тесты будут проводить на специальном отраслевом полигоне, создание которого запланировано к концу 2027 года.

Для выполнения всех этих задач нужно готовить квалифицированные кадры. Поэтому к концу 2027 года запустят программу развития школьных энергоклассов «Русская инженерная школа». Она поможет наладить сотрудничество между школами, колледжами, вузами и предприятиями отрасли.